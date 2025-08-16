جوارديولا : إيدرسون سيظل الخيار الأول لحراسة مرمى مانشستر سيتي

لندن ـ د. ب. أ: أكد جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن إيدرسون سيظل الخيار الأول في حراسة مرمى الفريق، وسط التكهنات التي تربط الحارس الدولي البرازيلي بالانتقال إلى تركيا. وذكرت تقارير أن إيدرسون مهتم بالانتقال للانضمام إلى جالطة سراي، لكن مانشستر سيتي أوضح أنه لا يرغب في بيع الحارس البالغ من العمر 31 عاما، والذي تبقى له سنة واحدة في عقده. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مانشستر سيتي ارتبط اسمه بقوة بضم جيانلويجي دوناروما، حارس باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن أنفق بالفعل 27 مليون جنيه إسترليني (6ر36 مليون دولار) لاستعادة جيمس ترافورد من بيرنلي. قال جوارديولا إن إيدرسون سيكون الحارس الأساسي.

