فـي الدوري الإنجليزي: صلاح وكييزا يقودان ليفربول لفوز متأخر على بورنموث

لندن ـ د. ب. أ: حقق ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فوزا متأخرا في مستهل مشواره للدفاع عن اللقب وذلك على حساب ضيفه بورنموث 4/‏2، مساء امس الاول في المباراة الافتتاحية بالموسم الجديد.ودخل ليفربول، حامل لقب الموسم الماضي، المباراة مدعما بصفقاته الجديدة، مثل صانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتز وزميله في باير ليفركوزن سابقا، الظهير الأيمن الهولندي جيريمي فريمبونج، والمهاجم الفرنسي هوجو إيكتيكي والظهير الأيسر المجري ميلوس كيركيز.وتقدم ليفربول في الدقيقة 37 عن طريق إيكتيكي، قبل أن يضيف كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 49.لكن بورنموث نجح في تعديل النتيجة من خلال هدفين سجلهما نجمه الغاني أنتوان سيمينيو في الدقيقتين 64 و77.لكن البديل الإيطالي كييزا، والذي لم يلعب كثيرا مع الفريق في الموسم الماضي ولازال مرشحا لمغادرة الفريق قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية، نجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88، قبل أن يضيف النجم المصري محمد صلاح الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.ويلعب ليفربول في الجولة المقبلة مع مضيفه نيوكاسل يوم الاثنين من الاسبوع المقبل، فيما يلعب بورنموث على ملعبه أمام ضيفه وولفرهامبتون.وقبل بداية المباراة، احتفت الجماهير باللاعب البرتغالي الراحل ديوجو جوتا، والذي توفي في يوليو الماضي في حادث بالسيارة رفقة شقيقه، حيث زين الرقم 20، وهو الرقم الذي اعتاد حمله مع ليفربول، جنبات ملعب «أنفيلد» وهتفت الجماهير باسمه، ووقف لاعبو الفريقين دقيقة حداد.ومع بداية المباراة كان الحذر سيد الموقف، ولم يتقدم كلا الفريقين إلى الأمام كثيرا لتهديد مرمى الثنائي، البرازيلي أليسون بيكر، حارس ليفربول، أو الصربي دوردي بيتروفيتش، حارس بورنموث.وشهدت الدقيقة 13 جدلا كبيرا في المباراة، حيث طالب لاعبو ليفربول باحتساب خطأ على جابرييل سينسي، مدافع بورنموث، والذي كان المدافع الأخير في هجمة كاد على إثرها المهاجم الفرنسي هوجو إيكتيكي من التقدم نحو انفراد بمرمى بيتروفيتش، لكن الأخير لمس الكرة بيده ومنعها من التقدم، ورفض الحكم احتساب قرار مؤكدا وجود تسلل في اللعبة.ولم يصل هجوم ليفربول إلى مرمى بيتروفيتش في العديد من المناسبات، وأكتفى لاعبوه ببعض المحاولات من على بعد، رغبة في التقدم أكثر وتسجيل هدف التقدم.وجاءت أول محاولة حقيقية على المرمى في الدقيقة 30، حينما وجه فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، ضربة رأس بتجاه مرمى بيتروفيتش، الذي أمسك بها بدون أي صعوبة.وبعد ذلك بأربع دقائق، سدد ماركوس تافيرنير، لاعب بورنموث، كرة داخل منطقة جزاء ليفربول، لكن أليسون حارس المرمى أمسك بها بثبات.وفي الدقيقة 37 سجل الفرنسي هوجو إيكتيكي الهدف الأول لليفربول، بعدما تلقى تمريرة من زميله الأرجنتيني أليكسيس ماكليستر، ليتوغل بالكرة وسط دفاع بورنموث، ويضع الكرة في شباك بيتروفيتش.ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.ومع بداية الشوط الثاني، لم ينتظر ليفربول طويلا وهاجم محاولا تسجيل الهدف الثاني، لتعزيز تقدمه في المباراة وسط محاولات منافسه تأمين شباكه.وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 49 عن طريق كودي جاكبو، الذي تلقى تمريرة من زميله إيكتيكي، صاحب الهدف الأول، لينطلق من الجهة اليسرى ويدخل منطقة الجزاء ويسدد كرة أرضية فشل بيتروفيتش في التعامل معها لتهز شباكه.ورغم اهتزاز شباكه بهدفين لم يتراجع بورنموث إلى الخلف، بل اختار الهجوم ومبادلة ليفربول الضغط بحثا عن تسجيل هدف تقليص الفارق.وفي الدقيقة 64 سجل سيمنيو هدف بورنموث الأول، بعدما تلقى عرضية من الجهة اليسرى من زميله ديفيد بروكس، ليضعها في شباك أليسون.ونجح بورنموث في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 77، بعدما انطلق سيمنيو من وسط الملعب ليسدد كرة عجز أليسون عن التصدي لها، لتهز شباكه.وبعد التعادل هاجم ليفربول بكثافة بحثا عن الفوز الذي بدا وأنه في المتناول بعد تسجيله هدفين، قابله ذلك دفاع من جانب بورنموث الذي أراد الحفاظ على النتيجة.وتصدى بيتروفيتش، حارس بورنموث، للعديد من الفرص خلال المباراة، رغم الضغط الهجومي الكبير من جانب ليفربول ونجمه الأول، المصري محمد صلاح، الذي قاد الهجمات عبر الجهة اليمنى، فيما تولى الهولندي جاكبو مهاجم الانطلاق على الجهة اليسرى.وفي الدقيقة 88 سجل البديل فيدريكو كييزا الهدف الثالث لليفربول، مستغلا كرة عائدة من دفاع الفريق الضيف داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية سكنت شباك بيتروفيتش. وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل صلاح الهدف الرابع لليفربول، بعدما تلقى تمريرة بينية من واتارو إندو، ليدخل بها داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة في الشباك، ليمكن فريقه من تحقيق الفوز في بداية المشوار.