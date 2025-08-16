نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل توتنهام الرسمي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن توماس فرانك مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق بيرنلي بعد قليل بستاد توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تشكيل توتنهام أمام بيرنلي
حراسة المرمى: فيكاريو
خط الدفاع: بورو، روميرو، دي فين، سبينس.
خط الوسط: جراي، بيرجفال، سار.
خط الهجوم: قدوس، جونسون، ريتشارلسون.
القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وبيرنلي
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11013
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.