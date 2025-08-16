تشكيل توتنهام الرسمي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز

أحمد جودة - القاهرة - أعلن توماس فرانك مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق بيرنلي بعد قليل بستاد توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع