التعادل السلبي يحسم مواجهة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا مع نظيره نيوكاسل يونايتد، بالتعادل السلبي دون أهداف خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانطلقت أحداث المباراة، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أحداث مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا

بدأت أحداث الشوط الأول من المباراة، بهدوء نسبي بين فريقي أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد.

وفي الدقيقة 66 من أحداث الشوط الثاني، تعرض إرزي كونسا لاعب فريق أستون فيلا للطرد بعد تدخله على لاعب نيوكاسل يونايتد.

وجاء تشكيل فريق أستون فيلا الرسمي أمام نيوكاسل يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: بيزوت

الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، مينجس، ديجنيه

الوسط: أبوبكر كامارا، يوري تيليمانس، جون ماكجين.

الهجوم: مورجان روجرز، أولي واتكينز، أونانا.

