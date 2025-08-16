نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب الأهلي يوضح إصابة محمد علي بن رمضان وموقفه من مواجهة غزل المحلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد علي بن رمضان لاعب الفريق، اشتكى من كدمة خفيفة في الركبة خلال مشاركته في مباراة فاركو التي أقيمت أمس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.
إصابة محمد علي بن رمضان وموقفه من مواجهة غزل المحلة
وأوضح «جاب الله» أن إصابة بن رمضان لن تمنعه من المشاركة مع الفريق في مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم 25 أغسطس الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.
ويخضع اللاعب لفحص طبي جديد قبل انطلاق المران يوم الاثنين المقبل؛ للاطمئنان على حالته بعد حصوله على العلاج اللازم.
وحقق الأهلي فوزًا مهمًا أمس على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف، ورفع رصيده إلى 4 نقاط، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت.
وحصل الفريق على راحة يومين؛ بسبب عدم مشاركته في الجولة الثالثة لبطولة الدوري، وفقًا لقرعة البطولة، على أن يستأنف تدريباته يوم الاثنين؛ استعدادًا لمباراة غزل المحلة في الجولة الرابعة للمسابقة.