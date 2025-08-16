نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب الأهلي يوضح إصابة محمد علي بن رمضان وموقفه من مواجهة غزل المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد علي بن رمضان ‏لاعب الفريق، اشتكى من كدمة خفيفة في الركبة خلال مشاركته في مباراة فاركو التي أقيمت ‏أمس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.‏

إصابة محمد علي بن رمضان وموقفه من مواجهة غزل المحلة

وأوضح «جاب الله» أن إصابة بن رمضان لن تمنعه من المشاركة مع الفريق في مباراة غزل ‏المحلة المقرر لها يوم 25 أغسطس الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.‏

ويخضع اللاعب لفحص طبي جديد قبل انطلاق المران يوم الاثنين المقبل؛ للاطمئنان على ‏حالته بعد حصوله على العلاج اللازم.‏

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا أمس على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف، ورفع رصيده إلى 4 ‏نقاط، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت.‏

وحصل الفريق على راحة يومين؛ بسبب عدم مشاركته في الجولة الثالثة لبطولة الدوري، وفقًا ‏لقرعة البطولة، على أن يستأنف تدريباته يوم الاثنين؛ استعدادًا لمباراة غزل المحلة في الجولة ‏الرابعة للمسابقة.‏