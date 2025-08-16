نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة أفضل مظلي في العالم.. إعلان عالمي لقميص النادي الأهلي بالتعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام النادي الأهلي بتصوير الإعلان الخاص بالقميص الجديد للفريق بالشراكة مع ريد بُل، والذي سيظهر به الأهلي في الموسم الجديد 2025/2026، والذي سيظهر به الفريق في المنافسات المقبلة.

وتم تصوير الإعلان في العديد من المناطق السياحية، والوجهات العالمية التي تتمع بها مصر.

وشارك في الإعلان الرسمي، نجوم النادي الأهلي في مقدمتهم قائد الفريق محمد الشناوي ومحمد هاني، وأحمد سيد زيزو، ومحمد علي بن رمضان، في الإعلان التشويقي للقميص الجديد.

ويتضمن الإعلان الجديد لقميص النادي الأهلي العديد من المشاهد الجوية والحركة لأول مرة في الشرق الأوسط، من أجل الإعلان عن قميص نادي القرن، في تعاون كبير بين شركة النادي الأهلي للكرة وريد بُل مصر.

ويبث الإعلان روح من التفاؤل والأمل والتحدي ويعكس الصورة الذهنية الكبيرة التي تدل على مكانة النادي الأهلي العالمية.