نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملف رحيل رودريجو محط جدل وضجيج داخل ريال مدريد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي ريال مدريد تركيزه على ما يستطيع التحكم به، حيث يرفض المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو الانشغال بسوق الانتقالات في الوقت الحالي، مفضلًا التركيز على التحضيرات لمواجهة أوساسونا في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني، المقررة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو، وذلك بعد انضمام النجم الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتوونو.

ورغم ذلك، يبقى ملف البرازيلي رودريجو جوس محط جدل وضجيج إعلامي قد يستمر حتى نهاية شهر أغسطس. فقد تصاعدت في الأيام الأخيرة الأنباء حول اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد معه، إلا أن إدارة النادي الملكي لم تتلقَّ حتى الآن أي عرض رسمي.

ووفقًا لمصادر لموقع Defensa Central، فقد أوضحت إدارة ريال مدريد لكل الوسطاء الذين تواصلوا معها أن موقفها حاسم: "أقل من 100 مليون يورو… لن نبيعه".

هذا الموقف يفسر قرار النادي بقيد ماستانتوونو كلاعب في فريق الكاستيا، حيث لا ترى الإدارة رحيل رودريغو أمرًا محسومًا، في حين تبقى إمكانية التعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي واردة حتى اللحظة الأخيرة، بشرط موافقة ليفربول على التفاوض وطرحه بسعر مناسب، خاصة أن عقده ينتهي في يونيو 2026.

