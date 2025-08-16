نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم باريس سان جيرمان بين قطبي مانشستر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو المختص باخبار انتقالات اللاعبين، إن نجم فريق باريس سان جيرمان الحارس الايطالي دوناروما يبحث عن عرض للرحيل.

وصل العلاقة بين المدرب الإسباني لويس انريكي وحارس مرمى دوناروما، إلى حائط سد بعد أن طلب برحيله ورفض مشاركته في السوبر الاوروبي ضد توتنهام هوتسبير.

استطاع فريق باريس سان جيرمان تحقيق لقب كأس السوبر الاوروبي، على حساب توتنهام هوتسبير بركلات الترجيح بعد تعادل بالوقت الاصلي بهدفين مقابل هدفين.

صراع بين قطبي مدينة مانشستر

ينتظر وكيل حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان دوناروما، عروض من فريقين مدينة مانشستر للرحيل، لكن هناك حذر من الادارتين بسبب التكلفة العالية.

ينتظر نادي مانشستر سيتي عملية بيع للحارس الاساسي، ايدرسون مع وجود عروض من اندية تركيا، ثم قد يتحرك نحو حارس مرمى المنتخب الإيطالي.