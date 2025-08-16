نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عاطف قطة: كأس العالم للأندية "حلم كبير".. وهذه رسالتي للاعبين الصغار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز الحالي والمقاولون العرب وزد السابق، عن كواليس هامة تخص تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا 2025 على حساب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مؤكدًا أن جول المغربي وليد الكرتي هناك غير مسار البطولة.

وتابع "قطة" في تصريحات خاصة لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: تفاجئنا بأعداد الجماهير الكبيرة في مباراة العودة على ستاد 30 يونيو، كنا قلقين لأننا نلعب باسم مصر، ومنذ فترة طويلة لم يتوج فريق مصر غير الأهلي باللقب، لكن تواجد الجماهير ساعدنا لذا أشكرهم كثيرًا، مضيفًا: عانينا من قلة اهتمام وسائل الإعلام بعد تأهلنا للنهائي لإننا بنلعب باسم مصر.

وأضاف لاعب المقاولون العرب السابق: كابتن علي جبر من أقرب اللاعبين لي، وكثيرًا ما يتحدث معي عن مستواي، هو لاعب يمتلك تاريخ كبير، قادة الفريق في بيراميدز يصنعون حالة مميزة داخل غرفة الملابس، وهذه سر من أسرار نجاحنا، متابعًا: بضحك معه وبقول له كمان سنتين هبقى كابتن الفريق، تخيل من 3 سنوات كنت فين وحاليًا أنا فين، كان حلم كبير والحمد لله تحقق.

واختتم أحمد عاطف قطة حديثه: كأس العالم للأندية حلم لأي لاعب، بطولات الفيفا دائمًا مختلفة، أنا جربت الإحساس في الأولمبياد، ولعبت أمام أسماء مرعبة مثل أشرف حكيمي، وإن شاء الله أكون متواجد في نسخة 2029، ورسالتي للاعبين الصغار: اجتهد واسعى وسيب الباقي على ربنا، ربنا شايف مجهودك وتعبك وهيكرمك، اللاعبين اللي كنت تحلم تتصور جنبهم هتبقى بتلعب معاهم.