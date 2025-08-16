الرياض - كتبت رنا صلاح - في مساء السبت 16 أغسطس 2025، أقيمت مباراة مثيرة في ملعب “إم إتش بي أرينا” بمدينة شتوتغارت بين بايرن ميونخ وشتوتغارت في نهائي كأس السوبر الألماني، الذي كرم للأسطورة الراحل فرانز بيكنباور. تعتبر كأس السوبر الألماني إحدى أرقى البطولات في كرة القدم الألمانية، حيث يتواجه بطل الدوري مع بطل الكأس، ويتصدر بايرن ميونخ قائمة الأندية الأكثر فوزا باللقب برصيد 10 ألقاب، بينما حقق شتوتغارت البطولة مرة واحدة فقط في عام 1992، مما يزيد حدة المنافسة في هذه المواجهة.

"نهائي السوبر الألماني يشتعل".. بايرن ميونخ يواجه شتوتغارت في مواجهة لا تفوت

التقى الفريقان في 162 مباراة سابقة، حيث انتصر بايرن في 95 مباراة، وفاز شتوتغارت في 38 مباراة، وبينما انتهت 29 مباراة بالتعادل. سجل بايرن 339 هدفا، بينما سجل شتوتغارت 214 هدفا، مما يعكس الهيمنة التاريخية للفريق البافاري، ومن المتوقع أن يعتمد شتوتغارت على تكتيك 3-4-2-1، في حين سيستخدم بايرن ميونخ خطة 4-2-3-1، مع التركيز على استغلال الأجنحة والهجمات المرتدة.

تشير الإحصائيات إلى أن 9 أندية فقط حققت لقب كأس السوبر الألماني، مما يبرز أهمية البطولة وتنافسها الشديد بين الأندية الكبرى في الدوري الألماني، وتمثل المباراة فرصة رائعة لعشاق كرة القدم لمشاهدة أبرز نجوم الدوري في صراع على أول ألقاب الموسم، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وإسعاد جماهيره، وتقام المباراة في الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، ويمكن متابعتها عبر القنوات الرياضية المحلية أو المنصات الرقمية، مما يجعل هذه المواجهة حدثا مثيرا في بداية الموسم الألماني الجديد.

يمثل نهائي السوبر الألماني 2025 اختبارا مبكرا للمدربين الجدد في كلا الفريقين، ويسعى بايرن ميونخ إلى استعادة مكانته بعد موسم مليء بالتحديات في الدوري الألماني، وفي حين يسعى شتوتغارت لتأكيد عودته القوية كمنافس حقيقي على الألقاب المحلية، والفوز في هذه البطولة سيعطي الفريق الفائز دفعة معنوية كبيرة قبل بدء الدوري الألماني، وخاصة وأن البطولة تحمل هذا العام طابعا تاريخيا مرتبطا بأسطورة فرانز بيكنباور.

من المتوقع أن تشهد مباراة السوبر الألماني منافسة مثيرة بين أبرز نجوم الفريقين، ويعتمد بايرن ميونخ على هدافه الإنجليزي هاري كين الذي يقدم أداء رائعا منذ انضمامه، وبالإضافة إلى الثنائي جمال موسيالا وليروي ساني اللذين يشكلان قوة هجومية قادرة على اختراق دفاع أي فريق، ومن جانب آخر يراهن شتوتغارت على المهاجم الكونغولي سيلاس ونجمه الشاب كريس فوهرشتر، وإلى جانب وسط ملعب قوي يمكنه مجاراة بطل الدوري في الاستحواذ وصناعة الفرص، وستضيف هذه المواجهات الفردية بين نجوم الفريقين طابعا مثيرا للمباراة، مما يجعلها محط اهتمام عشاق الدوري الألماني حول العالم.