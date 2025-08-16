نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نيوكاسل يونايتد لمباراة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيدي هاو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي لمواجهة أستون فيلا

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: تريبير، جولينتون، إيلانجا، بورن.

الوسط: شار، تونالي، هارفي بارنز، أنتوني جوردون، ليفرامينتو.

الهجوم: برونو.

والجدير بالذكر أن مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا، من المقرر أن يتم إذاعتها بشكل حصري ومباشر عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD.

