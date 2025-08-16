نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أستون فيلا الرسمي أمام نيوكاسل يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أوناي إيمري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم السبت الموافق 16 أغسطس الجاري، في الجولة الأولى ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل أستون فيلا الرسمي أمام نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: بيزوت

الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، مينجس، ديجنيه

الوسط: أبوبكر كامارا، يوري تيليمانس، جون ماكجين.

الهجوم: مورجان روجرز، أولي واتكينز، أونانا.

