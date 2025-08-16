الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت دراسة علمية حديثة أن تناول فنجان من القهوة في الصباح لا يساهم فقط في تعزيز اليقظة، بل يلعب أيضاً دورًا واضحًا في تحسين الحالة المزاجية.

فنجان القهوة الصباحي يحسّن المزاج

الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعتي بيليفيلد الألمانية ووارويك البريطانية ونُشرت في دورية Scientific Reports، أظهرت أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام يشعرون بسعادة وحماس أكبر عقب تناولها مقارنة بمزاجهم قبل احتسائها، خاصة خلال ساعات الصباح.

وأوضحت النتائج أن مادة الكافيين تساعد في الحد من الحالات المزاجية السلبية مثل الحزن أو الغضب، وإن كان تأثيرها في هذه الجوانب أقل ارتباطاً بوقت معين من اليوم.

واعتمدت الدراسة على استطلاع استمر أربعة أسابيع وشارك فيه 236 شاباً من مستهلكي الكافيين، حيث أجاب المشاركون على استبيان على هواتفهم سبع مرات يوميًا لرصد حالتهم المزاجية وما إذا كانوا قد تناولوا مشروباً يحتوي على الكافيين خلال الـ90 دقيقة السابقة.

ويُرجع الباحثون التأثير الإيجابي للقهوة إلى قدرة الكافيين على حجب مستقبلات الأدينوزين في الدماغ، مما يعزز من إفراز مادة الدوبامين – المعروفة باسم "هرمون السعادة" – ويؤدي بالتالي إلى زيادة الشعور بالنشاط والرضا.

وقالت البروفيسورة آنو ريالو، المشاركة في إعداد الدراسة: "يعمل الكافيين على تعطيل مستقبلات الأدينوزين، ما قد يرفع من مستوى نشاط الدوبامين في مناطق الدماغ المرتبطة بتحسين المزاج".

وأشارت الدراسة إلى احتمال أن يكون هذا التأثير مرتبطًا أيضاً بتقليل أعراض الانسحاب التي قد يعاني منها بعض الأشخاص خلال الليل، حيث أوضحت ريالو أن "حتى من يستهلكون الكافيين باعتدال قد يواجهون أعراض انسحاب خفيفة تزول مع أول فنجان قهوة أو شاي في الصباح".

خلاصة: إذا كنت من عشاق القهوة، فإن فنجانك الصباحي لا يمنحك فقط دفعة من النشاط، بل قد يكون أيضًا وسيلة فعّالة لتحسين مزاجك مع بداية اليوم.