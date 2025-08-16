الرياض - كتبت رنا صلاح - فريق كريستال بالاس الإنجليزي يتمتع بسمعة مستقرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يكافح للتمسك بهويته والبقاء بعيدا عن خطر الهبوط تكشف الانتقالات الصيفية عن اهتمام عدد من الفرق الكبرى، ولكن مصير هذه المفاوضات لا يزال غير واضح.

نجوم كريستال بالاس مرشحون للانتقال إلى كبار البريميرليج

النجوم في كريستال بالاس هم محط أنظار العديد من الأندية، وأبرزها توتنهام الذي يسعى للتعاقد مع اللاعب “ايزى” لتعويض رحيل هيونج مين سون مع غياب ماديسون بسبب الإصابة، يبدو أن توتنهام يمكن أن يكون البوابة التي ينطلق منها اللاعب نحو دوري الأبطال.

على الجانب الآخر، يدرك اللاعب قيمة الانتقال إلى أندية تتنافس على الألقاب، بينما يواجه كريستال بالاس تحديات متعلقة بمشاركته في دوري المؤتمر الأوروبي الآرسنال أبدى اهتماما بضم ايزى، لكن توتنهام يظهر جديته في السعي خلفه بشكل أكبر.

ليفربول أيضا يراقب المدافع مارك جيهى، بسبب مشكلات دفاعية تؤثر على أداء الفريق وفي الوقت نفسه، يعبر مانشستر يونايتد عن رغبته في التعاقد مع لاعب الوسط آدم وارتون بعد الحواجز التي واجهها في صفقة أخرى تشير التقارير إلى أن قيمة انتقال آدم تقدر بحوالي 70 مليون جنيه سترليني.

فريق كريستال بالاس شهد بالفعل مغادرة أحد أبرز نجومه وهو أوليسيه إلى بايرن ميونخ، مما يثير تساؤلات حول مستقبل بقية اللاعبين هل سيواصل كريستال بالاس تفريطه في نجومه أم سيبقى متمسكا بهم؟