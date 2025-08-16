الرياض - كتبت رنا صلاح - اتخذ المدير الفني لنادي الهلال السعودي، الإيطالي سيميوني إنزاجي، قرارًا مفاجئًا بشأن مستقبل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش قبل انطلاق الموسم الجديد. ويميل الاتجاه داخل النادي حاليًا إلى استمرار ميتروفيتش ضمن قائمة الفريق وعدم التفريط في خدماته، رغم تعاقد النادي مع النجم الأورجوياني داروين نونيز قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

إنزاجي يحدد موقف ميتروفيتش من الاستمرار مع فريق الهلال الموسم القادم

واتخذ إنزاجي قراره بعد تقييم شامل لأداء ميتروفيتش خلال المعسكر التحضيري في ألمانيا، حيث أبدى قناعة بإمكانية الاعتماد عليه إلى جانب نونيز، ما يفتح المجال أمام تشكيل هجومي ثنائي في الموسم المقبل. وكان الهلال قد أعلن رسميًا تعاقده مع داروين نونيز في صفقة ضخمة بلغت 53 مليون يورو، لتكون من أبرز صفقات الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي الحالي بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع ليفربول على جميع الجوانب المالية والتعاقدية.

واختتم الهلال مؤخرًا معسكره الخارجي في ألمانيا، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة إنزاجي منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام، على أن تستأنف التدريبات يوم الثلاثاء المقبل استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي.