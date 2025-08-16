نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير مثير للجدل.. برشلونة يريد ضم نجم باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تقرير مثير للجدل نشرته الصحافة الإنجليزية، تم ربط نادي برشلونة بمحاولة التعاقد مع النجم الفرنسي الشاب دزيريه دوويه، لاعب باريس سان جيرمان، في خطوة قد تثير غضب رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي.

دوويه، الذي برز بقوة خلال الموسم الماضي مع الفريق الباريسي، يُعتبر أحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، ويضع عليه الجهاز الفني بقيادة لويس إنريكي آمالًا كبيرة ليكون من نجوم العقد المقبل.

ورغم هذا الاهتمام، تبدو فرص برشلونة في التعاقد مع اللاعب ضعيفة، نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني، والتي حرمته من إتمام صفقة نيكو ويليامز واضطرته للاكتفاء باستعارة ماركوس راشفورد.

التاريخ بين الناديين لا يبشّر بالخير بالنسبة للبرسا، إذ سبق وأن فقد الفريق خدمات نيمار لصالح باريس سان جيرمان في صيف 2017 بعدما كان يطارد التعاقد مع ماركو فيراتي.

في فرنسا، يسود الهدوء داخل أروقة النادي الباريسي بشأن مستقبل دوويه، مع ثقة كبيرة في استمراره بقميص بطل أوروبا. ومع ذلك، يحذر المراقبون من أن أي تحرك متهور من خوان لابورتا قد يعرّض برشلونة لخسارة جوهرية، وربما حتى تهديد مستقبل لامين يامال مع الفريق.

