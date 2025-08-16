نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد مانشستر سيتي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره وولفرهامبتون، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-26.

ويستقبل ملعب مولينيو معقل الذئاب، المواجهة القوية بين وولفرهامبتون والسيتي، ضمن فعاليات الجولة الأولى من بطولة البريميرليج.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الإنجليزي جاريد جيليت، في المباراة التي ستقام على أرضية استاد مولينيو.

ويسعى السيتيزنز بقيادة الإسباني بيب جوارديولا لتحقيق بداية قوية بعد أن دعم صفوفه بعدد من الصفقات اللافتة خلال الميركاتو، أبرزها رايندرز من ميلان الإيطالي، وريان شرقي من ليون الفرنسي، وريان آيت نوري من وولفرهامبتون، والحارس جيمس ترافورد من بيرنلي.

ويخوض النجم المصري عمر مرموش موسمه الثاني مع مانشستر سيتي موسمه الثاني، بعد انضمامه إلى صفوف الفريق في يناير الماضي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والثامنة والنصف بتوقيت عمان والإمارات.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون:

▪︎حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

▪︎خط الدفاع: ماتيوس نونيز - روبن دياز - ناثان آكي - آيت نوري.

▪︎خط الوسط الدفاعي: برناردو سيلفا - رايندرز.

▪︎خط الوسط الهجومي: عمر مرموش - دوكو - ريان شرقي.

▪︎خط الهجوم: هالاند.

القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون ومانشستر سيتي في البريميرليج

يمكنكم مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2026/2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD1.