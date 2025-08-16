نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل مانشستر سيتي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش ضيفًا ثقيلًا على نظيره وولفرهامبتون، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2025-26.

ويستقبل ملعب مولينيو معقل الذئاب، المواجهة القوية بين وولفرهامبتون والسيتي، ضمن فعاليات الجولة الأولى من بطولة البريميرليج.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الإنجليزي جاريد جيليت، في المباراة التي ستقام على أرضية استاد مولينيو.

ويسعى السيتيزنز بقيادة الإسباني بيب جوارديولا لتحقيق بداية قوية بعد أن دعم صفوفه بعدد من الصفقات اللافتة خلال الميركاتو، أبرزها رايندرز من ميلان الإيطالي، وريان شرقي من ليون الفرنسي، وريان آيت نوري من وولفرهامبتون، والحارس جيمس ترافورد من بيرنلي.

ويخوض النجم المصري عمر مرموش موسمه الثاني مع مانشستر سيتي موسمه الثاني، بعد انضمامه إلى صفوف الفريق في يناير الماضي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

موعد مواجهة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في البريميرليج

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والثامنة والنصف بتوقيت عمان والإمارات.