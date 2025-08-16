نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مايوركا اليوم في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ريال مايوركا اليوم السبت 26-8-2025 على ملعب "إيبيروستار" في افتتاح منافسات الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

تبدأ أحداث مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: جوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد ارواخو، ب أو كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فيرنكي دي يونج، بيدري جونزاليس، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: فيران توريس، لامين يامال، رافينيا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الاسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.