أحمد عاطف قطة: "الشيبي" أفضل لاعب في مصر.. وإبراهيم عادل مكانه الحقيقي في أوروبا

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز الحالي والمقاولون العرب وزد السابق، إن المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن هو أفضل لاعب في الدوري المصري الموسم الماضي، مشددًا على أن سيراميكا كليوباترا هو الفريق الأفضل في الموسم الحالي بخلاف ثلاثي القمة، والفضل يعود لكابتن علي ماهر المدير الفني.

وتابع "قطة" في حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: افتقدت إبراهيم عادل بعد رحيله للدوري الإماراتي، وأعتقد أنه سيكون أحد النجوم هذا الموسم، بعدها سينطلق الاحتراف في أوروبا مكانه الحقيقي، ولا أعتقد أنه سيعود للأهلي أو لأي نادي آخر، طموحه كبير وسنه صغير وعقليته قريبة من أوروبا.

وأضاف لاعب المقاولون العرب السابق: العودة إلى الأهلي مجددًا، أحب بيراميدز واحترم إدارته، وسأقاتل معهم حتى آخر يوم في عقدي، هم من وقف بجانبي بعد رحيلي عن الأهلي ولهم فضل كبير عليّ بعد ربنا سبحانه وتعالى.

وواصل لاعب زد السابق: أحمد سيد غريب لاعب الأهلي السابق سبب تسميتي قطة، بسبب حبي لأغنية برنامج بركات ملك الحركات، ولقبي السابق كان بركات بسبب تشابه شكلي وجسمي مع لاعب الأهلي السابق.

وأردف: نفسنا نغني للدوري وكأس مصر زي ما غنينا لدوري أبطال إفريقيا "إحنا أبطالها لحد ما نبطلها"، وكل من شارك كان رائعًا، وإبراهيم عادل وأسامة جلال صوتهما حلو.

وأنهى أحمد عاطف "قطة" حديثه: تفاعلت مع الجماهير بسبب تريند "قطة"، الموضوع كان هزار في الأول وكنت خايف من ردود فعل الناس، لكنني تقبلت الأمر لإني بحب الهزار والضحك بعدما شاهدت تعليقات إيجابية، لكن الأمور أحيانًا تتطور بشكل غير جيد.

