نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة البلوجرانا في جميع أنحاء العالم عن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم السبت في الدوري الإسباني.

ويلتقي برشلونة مع نظيره ريال مايوركا اليوم السبت 16 أغسطس 2025 على ملعب "إيبيروستار"، ضمن منافسات الأسبوع الأول من الليجا.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

سيتم نقل وإذاعة مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الاسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.