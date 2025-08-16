نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان، مساء اليوم السبت الموافق 16 أغسطس الجاري، انطلاق مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني في موسمه الجديد.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ريال مايوركا ضد برشلونة، الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 3HD.

ألافيس ضد ليفانتي، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 3HD.

فالنسيا ضد ريال سوسيداد، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 6.