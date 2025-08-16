نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 16 أغسطس الجاري، مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2025-2026.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 1HD.

توتنهام هوتسبير ضد بيرنلي، الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 1HD.

برايتون ضد فولهام، الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 2HD.

سندرلاند ضد وست هام يونايتد، الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 6.

مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون، الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 1HD.