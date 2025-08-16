نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم السبت في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم السبت الموافق 16 أغسطس الجاري، في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها، وأهمها مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون.

موعد أهم مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 1HD.

توتنهام هوتسبير ضد بيرنلي، الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 1HD.

مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون، الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 1HD.

أهم مباريات اليوم في الدوري الإسباني

برشلونة ضد ريال مايوركا، الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 3.

كأس السوبر الألماني

بايرن ميونخ ضد شتوتجارت، الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أهم مباريات اليوم في الدوري المصري

الزمالك ضد المقاولون العرب، الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة On Sports 1HD.