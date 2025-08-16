نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريال مايوركا مساء اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحتضن ملعب "إيبيروستار"، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي برشلونة وريال مايوركا، وذلك في إطار الجولة الأولى من منافسات الليجا.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

تنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الاسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.