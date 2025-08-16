نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الكشف طبيعة إصابة محمد بن رمضان نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طبيعة الإصابة التي تعرض لها التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الفريق، وموقفه من التدريبات.

وتعرض التونسى محمد على بن رمضان، صانع ألعاب فريق الأهلى، للإصابة أمام فاركو فى المباراة التى جمعتهما منذ قليل على استاد القاهرة، ضمن مباريات الدورى الممتاز.

وغادر محمد بن رمضان أرضية استاد القاهرة متأثرا بإصابة فى القدم أثناء التوجه إلى غرف خلع الملابس.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع «دوت الخليج»، أن اللاعب اشتكى من كدمة بسيطة في القدم، ولكن تم اسعافه داخل غرفة الملابس ووضع الثلج.

وتابع: "الإصابة لن تؤثر على مشاركة بن رمضان في التدريبات الجماعية للفريق والمباريات المقبلة، ولا يوجد أي قلق بشأنه".

وحقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على ضيفه فاركو برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الأهلي: أحمد زيزو هدفين ومحمد شريف وجراديشار، بينما سجل محمد فخري هدف فاركو.

وتعرض محمد هاني لاعب الأهلي للطرد في الدقيقة 90 بعد حصوله على إنذارين.

تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو

حراسة المرمي: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أشرف دارى، ياسين مرعى، محمد هاني، كريم فؤاد.

خط الوسط: آليو ديانج، محمد علي بن رمضان، أشرف بن شرقي، أحمد زيزو، محمود تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس علي مقاعد بدلاء الأهلي أمام فاركو كل من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شكري وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.