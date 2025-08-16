نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب ربيعة ورحيمي عن أولي جولات دوري أدنوك للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي عن غياب النجم المغربي سفيان رحيمي، والمصري رامي ربيعة عن أولي جولات دوري أدنوك للمحترفين.

ويبدأ نادي العين الإماراتي مباريات يوم السبت المقبل الموافق 16 أغسطس الجاري أمام نظيره فريق البطائح.

ويستضيف العين الإماراتي نظيره البطائح في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد هزاع بن زايد.



وقال إيفيتش خلال المؤتمر الصحفي التقديمي: "نحترم البطائح كما نحترم جميع المنافسين في الدوري.



تابع:" أكدت للاعبين ضرورة التعامل بجدية مع كل الفرق في الدوري.

أضاف:" غياب ثنائي الفريق رامي ربيعة وسفيان رحيمي بسبب الإصابة، لكنها ليست إصابات خطيرة.



اختتم اليوم فريق العين الإماراتي تدريباته الجماعية استعدادا لمباراته القادمة في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين