نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يفتقد نجمه أمام الاتحاد السكندري بسبب الإيقاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتقد فريق الإسماعيلي لاعبه محمد إيهاب في المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد السكندري، المقررة الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز "دوري Nile"، وذلك بعد حصوله على إنذارين وكارت أحمر خلال مباراة بيراميدز التي انتهت بخسارة الدراويش بهدف دون رد.

وكان الإسماعيلي قد بدأ مشواره في الدوري بالتعادل السلبي أمام بتروجت على استاد الإسماعيلية، قبل أن يتعرض للهزيمة الأولى أمام بيراميدز، فيما يستعيد الفريق في لقاء الاتحاد خدمات قائده محمد عمار الذي غاب عن المباراة السابقة بسبب الإيقاف عقب طرده في الجولة الأولى أمام بتروجت.

ويكثف الجزائري ميلود حمدي، المدير الفني للإسماعيلي، جهوده لتجهيز البديل المناسب لتعويض غياب إيهاب، وسط تطلع الفريق لتحقيق انتصاره الأول هذا الموسم، في حين يسعى الاتحاد السكندري لحصد أول ثلاث نقاط له في البطولة.