نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقترب من استعارة حارس الاتفاق في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب النادي الأهلي السعودي من إتمام صفقة استعارة الحارس أحمد الرحيلي من صفوف الاتفاق، وذلك لتعزيز مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فقد توصلت إدارة الأهلي إلى اتفاق نهائي مع نظيرتها في الاتفاق يقضي بانضمام الرحيلي إلى صفوف "الراقي" لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، في خطوة تعيد الحارس المخضرم إلى ناديه السابق أهلي جدة في الموسم الجديد 2025-2026.

الرحيلي، البالغ من العمر 30 عامًا، كان قد انتقل إلى النصر في يناير الماضي على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى الاتفاق مع نهاية الموسم المنصرم.

ويملك الحارس تاريخًا طويلًا مع الأهلي، حيث تدرج في قطاع الناشئين والشباب حتى وصل للفريق الأول، قبل أن يخوض تجربة إعارة مع الرائد عام 2017 تحولت لاحقًا إلى انتقال دائم.

وفي عام 2024، انتقل الرحيلي إلى الاتفاق، لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق، ليرحل مع بداية النصف الثاني من الموسم إلى النصر على سبيل الإعارة، ويستعد الآن لخوض تجربة جديدة بعودته إلى بيته القديم في جدة.