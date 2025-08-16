نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يشترط صفقة تبادلية لانتقال علي البليهي إلى الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشترط نادي الهلال عقد صفقة تبادلية مقابل السماح بانتقال المدافع علي البليهي إلى صفوف الاتحاد، وذلك خلال فترة السوق الصيفية الحالية.

يرغب نادي الاتحاد في استقطاب علي البليهي من أجل تعزيز خط دفاعه استعدادًا للموسم الرياضي المقبل 2025-26، وتوجهت أنظار مسؤولي الاتحاد نحو البليهي بعد تعقد مفاوضاتهم مع النصر لشراء عقد المدافع عبدالإله العمري بسبب الشروط المالية للصفقة.

وبحسب التقارير، فإن نادي الاتحاد يستعد للتواصل مع الهلال من أجل ضم علي البليهي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد. وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية أن نادي الهلال يشترط عقد صفقة تبادلية تتضمن ضم أحمد الغامدي من الاتحاد، مقابل التخلي عن البليهي في ميركاتو الصيف الحالي.

وأعطى الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال الضوء الأخضر لرحيل البليهي هذا الصيف، ويتبقى اتفاق الناديين على الصفقة في الأيام المقبلة. ويعد البليهي خيارًا بديلًا في حسابات المدرب إنزاجي بعد اعتماده على ثنائية حسان تمبكتي والسنغالي خاليدو كوليبالي في قلب الدفاع بالتشكيل الأساسي.

