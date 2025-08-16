نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لابورتا يعلن جاهزية راشفورد للمشاركة أمام مايوركا بعد إتمام تسجيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، نجاح النادي في إتمام إجراءات تسجيل عقد الوافد الجديد، الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، ليصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق في مواجهة ريال مايوركا المقررة غدًا السبت ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وجاءت تصريحات لابورتا خلال مشاركته في فعالية نظمها رابطة مشجعي برشلونة في منطقة "ماريا دي لا سالوت"، حيث أوضح أن كل من راشفورد وخوان جارسيا باتا تحت تصرف المدرب هانز فليك في لقاء الافتتاح. وقال لابورتا: "إذا أراد فليك، يمكنه الاعتماد على راشفورد وجارسيا أمام مايوركا، فقد أنهينا كافة الإجراءات المطلوبة وننتظر فقط التصديق النهائي من رابطة الليجا"، مشددًا على أن النادي تجاوز أي عقبات كانت تحول دون قيد اللاعبين.

كما أشار رئيس برشلونة إلى أن عودة الفريق لخوض المباريات على أرضية ملعب "كامب نو" باتت وشيكة، مؤكدًا ثقته في العمل الذي يقوم به الجهاز الفني واللاعبون، ومتمنيًا التوفيق للفريق في انطلاقة الموسم الجديد.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق وجود صعوبات في تسجيل عقد راشفورد قبل مواجهة مايوركا، ما أثار الشكوك حول مشاركته، إلا أن تصريحات لابورتا جاءت لتحسم الجدل وتؤكد انتهاء الأزمة، ليكون النجم الإنجليزي متاحًا لقيادة الخط الأمامي للبارسا منذ الجولة الأولى.

