نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل وقيمة صفقة انتقال كومان إلى النصر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي النصر السعودي، مساء الجمعة، إتمام تعاقده الرسمي مع النجم الفرنسي كينجسلي كومان، جناح بايرن ميونخ الألماني، ليدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لثلاثة مواسم حتى يونيو 2028، في واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي الحالي في الدوري السعودي.

وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن قيمة انتقال كومان للنصر بلغت أقل من 30 مليون يورو، فيما أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الاتفاق شمل راتبًا سنويًا يصل إلى 25 مليون يورو يحصل عليه اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن النصر بدأ مفاوضاته بعرض قدره 22 مليون يورو لشراء عقد اللاعب، لكن إدارة بايرن ميونخ رفضت، ما دفع المفاوض النصراوي لرفع العرض إلى 25 مليون يورو شاملة الحوافز المالية لإتمام الصفقة.



يُعد كينجسلي كومان ثالث التعاقدات الأجنبية للنصر هذا الصيف بعد المهاجم البرتغالي جواو فيليكس القادم من تشيلسي، والمدافع الإسباني إينيجو مارتينيز المنضم من برشلونة. وعلى الصعيد المحلي، دعم النصر صفوفه بالتعاقد مع المدافع نادر الشراري ولاعب الوسط عبدالملك الجابر.

ويمتلك كومان، البالغ من العمر 28 عامًا، مسيرة حافلة بالألقاب مع بايرن ميونخ، أبرزها تسجيله هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 أمام باريس سان جيرمان، ما يجعله إضافة قوية لهجوم النصر الساعي لتحقيق البطولات المحلية والقارية في الموسم الجديد.

