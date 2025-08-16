ليفربول يفتتح البريميرليغ برباعية

ليفربول يفتتح البريميرليغ برباعيةخطف ليفربول فوزاً ثميناً في الوقت القاتل وبشق الأنفس على بورنموث، إذ تغلب عليه 4-2 مساء الجمعة في افتتاح الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

سجل أهداف ليفربول كل من هوغو إكيتيكي وكودي خاكبو وفريديركو كيزا ومحمد صلاح في الدقائق (37) و(49) و(88) و(90+4)، فيما أحرز أنطوان سيمينيو هدفي بورنموث في الدقيقتين (64) و(76).

وأفلت ليفربول (حامل اللقب) من فخ التعادل الذي كاد أن يقع فيه بعد عودة بورنموث للمباراة وتسجيله هدفين تعادل بهما مع ليفربول الذي نجح في اقتناص الانتصار في الدقائق الأخيرة من اللقاء بتسجيل هدفين متتاليين.

وأكد ليفربول تفوقه التاريخي على بورنموث بالفوز الثالث عشر عليه في 14 مباراة، كما هو الفوز السابع تواليا على منافسه في ملعب أنفيلد.

من ناحية أخرى، أعلن نادي ليفربول التعاقد مع الإيطالي جيوفاني ليوني قادما من بارما لمدة ستة أعوام.