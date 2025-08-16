برشلونة يمدد عقد كوندي حتى 2030

برشلونة يمدد عقد كوندي حتى 2030أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تمديد عقد الفرنسي جول كوندي مدافع الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح النادي، في بيان له اليوم، أنه تم تمديد عقد كوندي لثلاثة أعوام إضافية حتى يونيو 2030، بعد موسم توجه بثلاثة ألقاب محلية، بينها لقب كأس الملك أمام ريال مدريد، حيث سجل هدف الفوز في المباراة.

وانضم اللاعب الفرنسي، البالغ من العمر 26 عاما، إلى برشلونة عام 2022 قادما من إشبيلية كلاعب في مركز قلب الدفاع، لكنه أصبح عنصرا أساسيا في تشكيل الفريق بشغله مركز الظهير الأيمن، كما أصبح أكثر لاعب مشاركة في المباريات على مستوى العالم في عام 2024 بخوضه 70 مباراة (مع المنتخب والنادي)، قبل أن يواصل اللعب من دون راحة خلال عام 2025، ليصل إلى أكثر من 100 مباراة متتالية بين نوفمبر 2023 وأبريل 2025.