نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج مباريات الجمعة في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز "دوري Nile" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 ثلاث مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile"، وأسفرت عن انتصارين وتعادل، حيث شهدت الملاعب المصرية مواجهات مثيرة بين الأهلي وفاركو، وبيتروجت وكهرباء الإسماعيلية، وحرس الحدود والبنك الأهلي.

تعادل مثير بين بيتروجت وكهرباء الإسماعيلية

انتهت مواجهة بيتروجت وكهرباء الإسماعيلية على ملعب بتروسبورت بالتعادل الإيجابي 2-2، بعد مباراة شهدت إثارة وتبادل للفرص، ليحصد كل فريق نقطة في ثاني جولات المسابقة.

حرس الحدود يحسم لقاء البنك الأهلي بهدف الشيخ

على ملعب المكس بالإسكندرية، تمكن حرس الحدود من خطف ثلاث نقاط ثمينة بفوز صعب على البنك الأهلي بهدف نظيف، أحرزه أحمد الشيخ في الدقيقة 25 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس عبد العزيز البلعوطي من التصدي لها.

الأهلي يكتسح فاركو برباعية



وفي قمة مباريات اليوم، واصل الأهلي انطلاقته القوية بفوز كبير على فاركو 4-1 على استاد القاهرة الدولي. سجل للأهلي أحمد سيد زيزو هدفين، ومحمد شريف، وجراديشار، بينما جاء هدف فاركو الوحيد عن طريق محمد فخري. الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط من مباراتين، مؤكدًا عزمه على المنافسة بقوة على اللقب هذا الموسم.