مهلة أخيرة للزمالك لحسم مستقبل محمد السيد بين العرض السويسري وأزمة التجديد

أحمد جودة - القاهرة - بات نادي الزمالك مطالبًا بحسم موقفه سريعًا من العرض الرسمي الذي تلقاه من أحد الأندية السويسرية للتعاقد مع محمد السيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، قبل نهاية شهر أغسطس الجاري.

وكشف مصدر داخل النادي أن قيمة العرض تصل إلى 500 ألف دولار، مع التأكيد على أن صلاحيته ستنتهي بنهاية الشهر، نظرًا لارتباط فترة القيد في الدوري السويسري بالانتهاء خلال الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل. الأمر يضع إدارة القلعة البيضاء أمام خيارين لا ثالث لهما: القبول والتفريط في اللاعب، أو الرفض والتمسك باستمراره.

وتزداد الأزمة تعقيدًا مع استمرار رفض محمد السيد تجديد تعاقده حتى الآن، وهو ما قد يدفع مسؤولي الزمالك للتفكير بجدية في العرض، تجنبًا لرحيله مستقبلًا دون مقابل. ومن المقرر أن تعقد الإدارة اجتماعات داخلية خلال الأيام القادمة لبحث الموقف بالتنسيق مع الجهاز الفني، الذي سيقدم رؤيته الفنية بشأن حاجة الفريق لجهود اللاعب.

في الوقت ذاته، منحت إدارة الزمالك اللاعب مهلة نهائية لحسم ملف التجديد بعد عودته من المغرب، حيث يشارك مع منتخب الشباب في معسكر يتضمن مباراتين وديتين أمام نظيره المغربي، استعدادًا لكأس العالم 2025.

محمد السيد من جانبه أبدى رغبة في خوض تجربة احتراف خارجية، في ظل تعثر مفاوضات التجديد، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ اعتبارًا من يناير المقبل دون العودة للنادي. هذا السيناريو يثير قلق الزمالك، خصوصًا بعد دخول أندية محلية بارزة في سباق التعاقد معه، وعلى رأسها الأهلي وبيراميدز، اللذان أبديا اهتمامًا كبيرًا بخدماته.

