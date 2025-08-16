نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب فتوح وربيع يربك حسابات الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي الزمالك أزمة على مستوى قائمة الفريق قبل مباراته أمام المقاولون العرب، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غد السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، وذلك في ظل غياب الثنائي أحمد فتوح وأحمد ربيع.

استبعد الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، الظهير الأيسر أحمد فتوح لأسباب تأديبية، بعد الأزمة التي اندلعت مؤخرًا إثر مغادرته معسكر الإعداد المغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة بدعوى مرض عمه، قبل أن تتداول صور له في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي، ما دفع الإدارة لاتخاذ موقف حازم تجاهه، ليكتفي اللاعب بالتدريب بشكل فردي في الفترة الماضية.

على الجانب الآخر، يواصل الوافد الجديد أحمد ربيع غيابه عن المشاركة الرسمية بسبب خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي خاص للتعافي من إصابة في العضلة الضامة، تحت إشراف الجهاز الطبي، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية.



ويأمل الجهاز الفني للزمالك في تجهيز جميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الفريق بمباريات متتالية على الصعيدين المحلي والقاري، ما يستلزم جاهزية بدنية وفنية كاملة لعناصر الفريق.