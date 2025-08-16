نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريبييرو: الفوز على فاركو خطوة مهمة لمواصلة انتصارات الأهلي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق انتصارًا مهمًا على حساب فاركو في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وأضاف ريبييرو خلال المؤتمر الصحفي: "سيطرنا واستحوذنا على مجريات اللعب أمام فاركو، والمهم أننا حققنا الفوز بالطريقة والأسلوب الخاص بنا، وأشكر اللاعبين على ما قدموه".

وواصل حديثه: "تأثرنا في الشوط الثاني بسبب الإجهاد، لكن بشكل عام سعيد بالفوز الأول في بطولة الدوري، ونسعى للمزيد من الانتصارات".

وأشار ريبييرو إلى أن الفوز على فاركو منح دفعة كبيرة للجميع، وأن هناك تحسنًا مستمرًّا في الفريق، بعد الاستفادة من مباراة مودرن سبورت في الجولة الأولى للدوري.

وختم المدير الفني للأهلي بالتأكيد على أن تحسن الأداء الهجومي يرجع إلى الحلول العديدة التي يمتلكها اللاعبون وقدراتهم على تشكيل الخطورة، وأن الجهاز الفني يعمل على اختيار التشكيل المناسب، وأن الفريق يسير على الطريق الصحيح من خلال تحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير.