نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم جنوب أفريقي يقود مواجهة مصر وإثيوبيا في تصفيات المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تعيين الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل لإدارة مباراة منتخب مصر الأول أمام نظيره الإثيوبي، المقرر إقامتها في العاشرة مساء الخميس 5 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، على استاد القاهرة الدولي.

وسيعاون أبونجيل كل من سانتوس چيرسون من أنجولا كمساعد أول، وزاكيلا سويلي من جنوب إفريقيا كمساعد ثانٍ، بينما سيتولى الجنوب أفريقي إيوجيني مدلولي مهمة الحكم الرابع.

ترتيب المجموعة قبل الجولة السابعة

يتصدر منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن جدول ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، ويليه بوركينا فاسو بـ11 نقطة، ثم سيراليون بـ8 نقاط، بينما تأتي إثيوبيا وغينيا بيساو برصيد 6 نقاط لكل منهما، وتتذيل جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة فقط.

قائمة الفراعنة للمباراة



استدعى حسام حسن 20 لاعبًا من الدوري المصري، بالإضافة إلى خمسة محترفين هم: محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، وإبراهيم عادل جناح الجزيرة الإماراتي.