نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز بصعوبة على بورنموث برباعية في افتتاح البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات افتتاح الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانطلقت أحداث مباراة ليفربول ضد بورنموث، في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

استهل لاعبو فريق ليفربول أحداث الشوط الأول بسيطرة على الكرة ومحاولات هجومية مكثفة.

وفي الدقيقة 37 أحرز هوجو إيكيتيكي مهاجم فريق ليفربول هدف التقدم في شباك بورنموث بأسيست من ماك أليستر.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم ليفربول على بورنموث بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، أضاف كودي جاكبو الهدف الثاني لصالح فريق ليفربول في مرمى بورنموث عند الدقيقة 49 بعد تمريرة من زميله هوجو إيكيتيكي.

ثم سجل أنطوان سيمنيو لاعب بورنموث هدف تقليص الفارق في مرمى ليفربول في الدقيقة 64 من الشوط الثاني.

وأدرك سيمنيو هدف التعادل الثاني في شباك ليفربول عند الدقيقة 76 بأسيست من حامد تروري.

ونجح فيديريكو كييزا مهاجم ليفربول في تسجيل الهدف الثالث، في الدقيقة 88 من الشوط الثاني.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 90+4 من الوقت بدل الضائع.