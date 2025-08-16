نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على فاركو برباعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي الفريق الأحمر مع غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة، وذلك بعد فوزه الكبير على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية.

ولن يخوض الأهلي مباراة الجولة الثالثة بعدما أوقعته قرعة الدوري في راحة، ليعود مجددًا لمنافسات المسابقة بمواجهة غزل المحلة.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

يحل الأهلي ضيفًا على غزل المحلة يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة.



استهل الأهلي مشواره في الدوري بالتعادل أمام مودرن سبورت بهدفين لمثلهما، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على فاركو بأربعة أهداف لهدف.

أما غزل المحلة، فبدأ مشواره بالتعادل السلبي أمام البنك الأهلي في الجولة الأولى، ويستعد لمواجهة سموحة في الجولة الثانية، ثم الجونة في الجولة الثالثة، قبل استضافة الأهلي.