نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وفاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه اليوم أمام فاركو.

وفاز الأهلي على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف في إطار الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل زيزو هدفين في مباراة اليوم حيث أحرز الهدف الأول بضربة رأسية وأضاف الثاني له بتسديدة زاحفة.

وتسلم زيزو جائزة أفضل لاعب بعد نهاية المباراة من جانب مندوب رابطة الأندية المصرية المحترفة.