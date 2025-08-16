نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكتسح فاركو برباعية مع الرأفة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت الان أحداث مباراة الأهلي أمام فاركو والتي تجمعهم ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ونجح الأهلي في التفوق برباعية مقابل هدف وحيد مع الرأفة في مباراة مثيرة

أهداف المباراة

وافتتح النادي الأهلي أهدافه في الشباك البرتقالية عن طريق محمد شريف في الدقيقة 10 من عمر المباراة بعد مساهمة من محمد هاني.

وضاعف الأهلي حصيلته التهديفية بهدف عن طريق أحمد السيد زيزو والذي سجله في الدقيقة 22.



وفي الشوط الثاني سجل احمد زيزو هدفه الثاني في المباراة وسط هتافات كبيرة من جانب الجماهير.

وقلص محمد فخري النتيجة لفاركو بهدف في الدقيقة 70 من المباراة.

بينما اختتم جراديشار هدف الأهلي الرابع ليتفوق ويحصد المارد الأحمر أولى نقاطه الثلاث.