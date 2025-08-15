 الوحدات يتفوق على شباب الأردن 3-0

الرياض - كتبت رنا صلاح - حقق فريق الوحدات فوزاً مستحقاً على شباب الأردن بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح فراس شلباية التسجيل للوحدات في الشوط الثاني من ركلة جزاء، ليكسر الجمود على أرض الملعب.

وأضاف عامر جاموس هدفين متتاليين، معززاً تقدم فريقه ومؤكداً سيطرة الوحدات على مجريات اللعب.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الوحدات إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب.