يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وبورنموث اليوم في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز 2025.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025، صوب ملعب آنفيلد حيث يستضيف نادي ليفربول نظيره بورنموث يونايتد في افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد.

تحمل المباراة أهمية خاصة بالنسبة لجماهير "الريدز" كونها بداية مشوار الفريق في البطولة، وفرصة لإظهار القوة الهجومية بقيادة النجم المصري محمد صلاح الذي يسعى لقيادة فريقه لتحقيق أول ثلاث نقاط. الأجواء تزداد حماسًا مع اقتراب صافرة البداية، خاصة في ظل رغبة ليفربول في المنافسة على لقب الدوري من الجولة الأولى، بينما يتطلع بورنموث لتقديم مفاجأة على أرض العملاق الأحمر.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث اليوم في افتتاح الدوري الإنجليزي 2025

تنطلق مواجهة ليفربول وبورنموث في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية والكويت والسودان، بينما تبدأ في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر. وستُبث المباراة مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1. وقد أعلنت الشبكة أن التعليق سيكون بصوت المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي، ما يزيد من متعة متابعة اللقاء لعشاق التحليل الصوتي المميز.

تردد قناة beIN Sports HD 1 الناقلة للمباراة



للمهتمين بمتابعة المباراة عبر البث الفضائي، يمكن ضبط أجهزة الاستقبال على تردد قناة beIN Sports HD 1 كالتالي:

التردد: 11013.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 5/6.

التشكيل المتوقع لليفربول بقيادة محمد صلاح



يدخل ليفربول المباراة بتشكيلة قوية تضم أسماء مميزة في جميع الخطوط كما يلي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز - فيرجيل فان دايك - جيريمي فريمبونج.

خط الوسط: كيرتس جونس - فلوريان فيرتز - أليكسيس ماك أليستر.

الهجوم: محمد صلاح - هوجو إيكيتيكي - كودي جاكبو.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي المقبلة



لا تقتصر الإثارة على مواجهة ليفربول وبورنموث فحسب، بل تستمر أجواء الحماس على مدار الأيام القادمة في الدوري الإنجليزي.

فيشهد يوم السبت 16 أغسطس 2025 لقاءات مثيرة أبرزها مواجهة أستون فيلا مع نيوكاسل يونايتد في الثانية والنصف ظهرًا، وتقام في الخامسة مساءً عدة مباريات متزامنة تشمل برايتون ضد فولهام ونوتنجهام فورست أمام برينتفورد وسندرلاند في مواجهة وست هام وتوتنهام ضد بيرنلي وفيما يلتقي وولفرهامبتون مع مانشستر سيتي في السابعة والنصف مساءً. أما يوم الأحد 17 أغسطس، فيلتقي تشيلسي مع كريستال بالاس في الرابعة عصرًا، تليها مواجهة نارية بين مانشستر يونايتد وآرسنال في السادسة والنصف مساءً.

وتختتم الجولة يوم الاثنين 18 أغسطس بمواجهة ليدز يونايتد ضد إيفرتون في العاشرة مساءً.

السبت 16 أغسطس 2025:

أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد – 2:30 ظهرًا

برايتون ضد فولهام – 5:00 مساءً

نوتنجهام فورست ضد برينتفورد – 5:00 مساءً

سندرلاند ضد وست هام – 5:00 مساءً

توتنهام ضد بيرنلي – 5:00 مساءً

وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي – 7:30 مساءً

الأحد 17 أغسطس 2025:

تشيلسي ضد كريستال بالاس – 4:00 عصرًا

مانشستر يونايتد ضد آرسنال – 6:30 مساءً



الاثنين 18 أغسطس 2025: