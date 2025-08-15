الرياضة

الاهلي يتقدم بثنائية أمام فاركو في الدوري

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان  أحداث  ضلشوط الأول من أمام فاركو  والتي تجمعهم ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وافتتح النادي الأهلي أهدافه في الشباك البرتقالية عن طريق محمد شريف في الدقيقة 10 من عمر المباراة بعد مساهمة من محمد هاني.

وضاعف الأهلي حصيلته التهديفية بهدف عن طريق أحمد السيد زيزو والذي سجله في الدقيقة 22.

وكان المارد الأحمر قد سجل هدف  ثالث عن طريق محمود تريزيجيه لكن تم إلغاءه بعد العودة لتقنية الفيديو.

