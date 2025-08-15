الرياض - كتبت رنا صلاح - أبدى الألماني هانسي فليك، مدرب برشلونة الإسباني، استياءه من التأخر في تسجيل حارس المرمى الجديد جوان غارسيا والمهاجم ماركوس راشفورد قبل 24 ساعة فقط من انطلاق موسم الدفاع عن لقب الدوري الإسباني.

فليك ينتقد تأخر تسجيل راشفورد وغارسيا في برشلونة

وأوضح فليك في مؤتمر صحفي الجمعة، أنه "ليس سعيدًا بهذا الوضع"، لكنه أشار إلى ثقته بالنادي معربًا عن أمله في أن تُحل الأمور قريبًا، قائلاً: "يجب أن ننتظر حتى الغد… نركز فقط على ما يمكننا تغييره وما هو متاح لنا، وبالنسبة للأمور الأخرى، فأنا أثق بالنادي".

ويأمل برشلونة، الذي يواجه أزمة مالية، في تسجيل اللاعبين قبل مواجهة مايوركا السبت، خاصة أن غياب الحارس الأساسي مارك أندريه تير شتيغن بسبب الإصابة يجعل تسجيل غارسيا أولوية للسماح للنادي بالاستفادة من راتب الحارس الجديد بنسبة 80٪.

وشهد الموسم الماضي غياب الوافد الجديد داني أولمو عن تسجيل الفريق بسبب القيود المالية الصارمة لرابطة الدوري الإسباني، مما يزيد من الضغوط على إدارة النادي هذا الموسم.