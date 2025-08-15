نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق الأهلي يصل استاد القاهرة لمواجهة فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة نظيره فريق فاركو، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة، أكد خلالها العديد من الجوانب المتعلقة بخطة اللعب والمهام المطلوبة من الجميع خلال اللقاء.

ويلتقي الأهلي مع فاركو مساء اليوم في الدوري الممتاز، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز الأول بالبطولة وتصحيح المسار بعد التعادل المخيب في الجولة الافتتاحية أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2.

في المقابل، يدخل فاركو المباراة طامحًا في تحقيق مفاجأة أمام حامل اللقب والخروج بنتيجة إيجابية.

موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

تبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

