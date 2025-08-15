نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة فاركو في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة فاركو التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وياسين مرعي وكريم فؤاد.

خط الوسط: محمد بن رمضان وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شكري وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.

