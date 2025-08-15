نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-26 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة عن قرعة متطابقة تمامًا لقطبَي مدينة جدة، الاتحاد والأهلي، بينما لم يكن الهلال كذلك بعيدًا عنهما باستثناء ترتيب المباريات، وغابت الفرق السعودية المشارِكة في النسخة الجديدة من البطولة عن لقاء تراكتور الإيراني.

وسيواجه الأهلي، حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، كلًا من شباب أهلي دبي الإماراتي، وناساف الأوزبكي على أرضه، وكذلك الشارقة الإماراتي والغرافة القطري، في حين سيواجه خارج أرضه كلًا من السد القطري، والشرطة العراقي، والدحيل القطري، والوحدة الإماراتي.

أما فريق الاتحاد المشارِك بصفته بطلًا للدوري السعودي للمحترفين فسيواجه الفرق ذاتها التي سيواجهها غريمه التقليدي الأهلي، حيث سيلاقي شباب أهلي دبي الإماراتي، وناساف الأوزبكي على أرضه، وكذلك الشارقة الإماراتي والغرافة القطري، في حين سيواجه خارج أرضه كلًا من السد القطري، والشرطة العراقي، والدحيل القطري، والوحدة الإماراتي.

أما الهلال الذي جاء وصيفًا للدوري السعودي للمحترفين، فجاءت مبارياته للفرق ذاتها، لكن مع اختلاف التوزيع للمباريات التي سيلعبها على أرضه وخارجها، حيث سيلاقي على أرضه كلًا من السد والدحيل القطريَّين، والوحدة الإماراتي، والشرطة العراقي، وخارج أرضه سيلاقي كلًا من شباب أهلي دبي، والشارقة الإماراتي، وكذلك ناساف الأوزبكي والغرافة القطري.

ووُزِّعت فرق غرب آسيا على مستويين، إذ ضم المستوى الأول كلًا من الأهلي السعودي، وشباب الأهلي الإماراتي، والسد القطري، وتراكتور الإيراني، وناساف الأوزبكي، والشرطة العراقي، بينما جاء في المستوى الثاني كلًا من الاتحاد السعودي، والشارقة الإماراتي، والغرافة القطري، والهلال السعودي، والوحدة الإماراتي، والدحيل القطري.

وعلى صعيد شرق القارة، فقد ضم المستوى الأول فيسيل الياباني، وأولسان الكوري الجنوبي، وشنغهاي الصيني، وبوريرام يونايتد التايلاندي، وملبورن سيتي الأسترالي، وجوهر دار التعظيم الماليزي، أما المستوى الثاني فقد ضم هيروشيما الياباني، وغانغوون الكوري الجنوبي، وشنغهاي شينهوا الصيني، وماتشيدا زيلفيا الياباني، وسيول الكوري الجنوبي، وتشينغدو الصيني.

وتنطلق مباريات البطولة لمرحلة الدوري يوم 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، وتم في القرعة تطبيق مبدأ حماية الفرق من الدولة نفسها، على أن يُستخدم برنامج قرعة خاص لتفادي أي مواقف معقدة، وذلك لتجنب التقاء أي فريقين من الدولة ذاتها.

وسيلعب كل فريق 4 مباريات على أرضه و4 مباريات خارجها، مع تأهّل أصحاب المراكز الـ8 الأولى في كل منطقة إلى دور الـ 16، المقرر إقامته بين 2 و11 مارس (آذار) 2026.

بعد ذلك، تُقام الأدوار النهائية بنظام التجمع في السعودية، حيث تُلعب المباريات كلها اعتبارًا من الدور ربع النهائي وحتى النهائي خلال الفترة من 17 إلى 25 أبريل (نيسان) 2026.